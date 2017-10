«¿Has visto defender a Santos? No, porque no sabe»

En el mundo del fútbol cada jugador tiene su rol. El de Michael Santos en el Sporting es el de atacar y hacer daño al rival. Al menos así lo asegura su entrenador: «¿Has visto defender a Santos alguna vez? No, porque no sabe».

Las palabras del técnico sorprendieron por la contundencia de las mismas, pero Herrera no tardó en explicar que «a mí no me queda otra cosa que aceptarlo o no». «Y en este caso lo acepto y lo permito», explica el rojiblanco, que no tiene ningún problema en ofrecer libertad al uruguayo a la hora de defender.

«Eso sí», apuntilla el preparador, «yo acepto que no defienda, pero cuando llega la hora de atacar quiero que haga daño al rival». «Si no, no me sirve de nada», indica para sellar el debate sobre el futbolista, que la pasada semana ante Osasuna fue reserva.