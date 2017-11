Xandao no pasa la prueba y es baja para mañana debido a una contractura

Las lesiones golpean la defensa del Sporting. Paco Herrera no podrá contar mañana con Alberto Lora y Xandao. Los dos futbolistas se encuentran en la enfermería recibiendo tratamiento específico de sus respectivas lesiones. No son las únicas bajas para el enfrentamiento ante el Reus. Álex López, continúa recuperándose de una lumbalgia que no le permite entrenarse con normalidad.

La baja de Xandao se confirmó ayer a primera hora de la mañana. El brasileño no saltó al terreno de juego con el resto de sus compañeros para completar la sesión a puerta cerrada que tuvo lugar en el campo número cinco de Mareo. Los servicios médicos prefieren no forzar con el zaguero y darle descanso, al menos, este fin de semana.

El lugar en la convocatoria de Xandao será ocupado, en principio, por Sebastián Quintero. El colombiano, que comenzó la temporada como pareja de Barba, no cuenta con los minutos deseados en Gijón. En las últimas listas ofrecidas por Herrera fue uno de los descartes. Esta semana, le toca viajar con el equipo a tierras catalanas, aunque no se espera que sea titular frente el Reus de López Garai. Tras la sesión de esta mañana (10.30 horas), Herrera hará pública la expedición rojiblanca para Reus.