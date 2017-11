Xandao recae y suma la cuarta lesión muscular al parte médico Álex Pérez y Barba, ayer, se interesan por Xandao. / ARNALDO GARCÍA En Mareo temen que sufra una rotura fibrilar en los isquiotibiales derechos y, a la espera de someterle a una prueba, eleva a cinco la nómina de lesionados J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 30 noviembre 2017, 01:12

Mediado el entrenamiento, cuando más llovía, Paco Herrera volvió a sufrir un revés en un mes de noviembre que está castigando con severidad al técnico, no solo por los resultados, sino por la magnitud del parte médico, que se ha disparado en las últimas semanas.

Durante unos ejercicios en carrera, Xandao, cuya titularidad estaba prevista en el Carlos Belmonte, aunque finalmente se quedó fuera de la convocatoria por unos problemas musculares en los isquiotibiales derechos, tuvo que detenerse al sentir un fuerte bloqueo en la pierna. Las alarmas se activaron con los evidentes gestos de dolor del brasileño, que fue examinado posteriormente por los servicios médicos del club. Nadie quiere aventurarse con un diagnóstico hasta que el defensa sea sometido a una resonancia magnética en estas próximas horas, pero se teme, a tenor de las sensaciones que manifestó, que pueda tener una rotura fibrilar. En ese sentido, el club anticipó que previsiblemente será baja para el partido del domingo frente al Zaragoza.

Si se confirma su baja, sería la cuarta lesión muscular que acumularía el equipo en este inicio de temporada (Álex López sufre un problema en la espalda), con cinco jugadores incluidos en el parte médico: Lora, Álex López, Sergio, Canella y Xandao. Tres de esas lesiones se han producido en las tres últimas semanas, en un Noviembre negro, con el avilesino lesionándose en el calentamiento previo al choque frente al Valladolid y Canella y Xandao, en las vísperas de los dos últimos encuentros.

Problemas para Herrera

Todo esto reduce mucho el margen de maniobra de Paco Herrera, quien ha visto cómo se ha encogido su plantilla. Se ha quedado sin alternativas en el lateral derecho y en el lateral izquierdo dentro del primer equipo, más allá de las soluciones del filial, y con la nómina de centrales reducida a tres. Ayer, en ese sentido, Juan Rodríguez volvió a ejercitarse a las órdenes del técnico catalán. En todo caso, el mayor problema se detecta en el mediocentro. Aunque parecía una de las demarcaciones mejor cubiertas en el nuevo proyecto, Herrera se ha quedado sin Sergio, un jugador que se ha revelado clave en el equilibrio del equipo, y sin Álex López, quien estaba llamado a armonizar y hacer más fluido el fútbol del Sporting esta temporada.

El primero no volverá previsiblemente hasta que la competición se reanude tras el parón navideño. Por su parte, el gallego, que no ha estado a disposición en ninguno de los siete últimos partidos por un problema de espalda, no tiene una fecha clara para su vuelta a los entrenamientos. A ellos podría unirse el brasileño Xandao si se cumplen los peores pronósticos en estas próximas horas.