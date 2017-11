Xandao, de titular a descarte por culpa de problemas físicos Lunes, 27 noviembre 2017, 03:55

Era el día de su debut liguero y las cosas se torcieron para Xandao. El futbolista brasileño, que había encontrado acomodo en los planes de Herrera con la defensa de tres centrales, no pudo al final ser de la partida por culpa de un problema físico en los isquitibiales. Herrera reconoció durante su rueda de prensa que en sus planes iniciales estaba la presencia de Xandao en el once. «Ha aparecido con molestias, nada grave, y el doctor nos recomendó que no tomáramos la decisión de ponerlo porque podía haber una sobrecarga que llevara a más cosas», explicó el técnico. El jugador solo ha jugado los partidos de Copa del Rey.

Quién fue finalmente de la partida fue Carmona, que arrojó dudas sobre su estado físico a lo largo de la semana previa después de retirarse antes de tiempo de un entrenamiento. Sin embargo, el futbolista balear pasó la prueba en la víspera y Herrera decidió incluirlo primero en la convocatoria y finalmente en el once que presentó ayer ante el Albacete.