«El Sporting está superando las expectativas que tenía», asegura Álvaro Jiménez

«Vengo de un año en el que no he disfrutado de muchos minutos, pero cada día me estoy encontrando mejor, más rápido, con más confianza y fuerza. Con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico me estoy sintiendo muy cómodo». Álvaro Jiménez reconoció ayer su satisfacción por su adaptación al equipo, sorprendido por lo que se ha encontrado en Gijón: «El Sporting está superando las expectativas que tenía. Estoy muy contento aquí y agradezco que me dieran esta oportunidad».

En ese sentido, el extremo reconoció que «nunca antes había estado en una ciudad que arropase tanto al equipo», señalando que «me sorprendió que a los dos días fuera por la calle y la gente me reconociese». A renglón seguido se mostró feliz por la marcha del equipo, aunque reconoció los problemas que están teniendo los futbolistas de ataque frente a sistemas como el que planteó el Extremadura: «Todos los rivales están estudiados y saben cómo jugamos. Vienen a El Molinón a verlas venir y meterse atrás, y a la gente de arriba nos cuesta un poco más».

Más tarde, el veloz futbolista se refirió al partido del domingo en La Coruña. «No podremos contar con el apoyo de nuestra gente en un campo muy difícil, pero vamos a intentar sacar los tres puntos», señaló, antes de avisar de que «no nos tenemos que asustar de nadie, pero sí respetar a todo el mundo». De vuelta a un plano más individual, se le planteó una comparativa con Jony: «Siempre que te comparen con un buen jugador y que además es tan querido aquí como Jony, es un halago, pero quiero que me conozcan por mí».

Por otra parte, el Sporting regresó ayer a los entrenamientos, con Dani Martín ejercitándose con normalidad y Traver camino de reintegrarse al grupo. Baraja contó con el lateral Bogdan y Pelayo Morilla se retiró antes de tiempo.