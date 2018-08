Baraja: «El gol de Sousa ha hecho justicia» Rubén Baraja realiza una indicación a sus futbolistas durante el partido de ayer en Alcorcón. / PHOTO-DEPORTE El técnico rojiblanco admitió «desajustes» en el equipo al tratarse del primer partido de la temporada y destacó su capacidad de reacción VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 19 agosto 2018, 03:09

El tanto de Sousa en los últimos segundos del partido en Alcorcón no cambió el gesto de Rubén Baraja, que midió como siempre sus palabras y evitó cualquier atisbo de euforia. El técnico rojiblanco aseguró que, en su opinión, la acción del centrocampista luso otorgaba al equipo un punto merecido por la actuación despachada en Santo Domingo. «El golazo de Sousa ha hecho justicia por las ocasiones. No merecíamos perder. No hemos tenido situaciones suficientes como para ganar, pero tampoco como para perder», apuntó el entrenador vallisoletano.

Baraja admitió ciertos «desajustes» en su equipo, aunque lógicos al tratarse del primer partido oficial del nuevo curso. «Ha sido un partido de inicio de temporada, con situaciones normales dentro de este momento», afirmó el técnico, que destacó que «el equipo ha competido bien con las posibilidades que teníamos y estoy contento por el esfuerzo del grupo».

Entre los aspectos positivos, Baraja valoró la reacción del Sporting tras verse por debajo en el marcador. «Hemos dado un paso adelante y hemos tenido tres o cuatro ocasiones buenas», añadió el entrenador rojiblanco antes de recordar la «gran actuación» del portero del Alcorcón.

El gol del Alcorcón llegó en el momento en que Baraja planteaba cambios para tratar de reordenar al equipo. «Íbamos a dar entrada a Sousa para volver a armarnos, porque estábamos algo desajustados. Su gol ha sido un golazo y ha desequilibrado el partido», explicó el entrenador del Sporting.

En vista del desarrollo del partido, Baraja calificó como «bueno» el empate obtenido ante el Alcorcón, aunque no ocultó que el equipo viajó a Madrid con la ambición de arrancar la temporada con una victoria pese a las bajas. «Veníamos a ganar, con ilusión, pero nos llevamos un punto y hay que tratar de hacerlo bueno en el siguiente partido en casa», declaró Baraja. El entrenador, además, afirmó que «hay mucho trabajo por delante» hasta que el equipo alcance su versión óptima.

Baraja también realzó el valor del punto por las características del rival. «El Alcorcón es un equipo que siempre se muestra competitivo, muy correoso, y más en su campo. Genera ocasiones y en la primera parte controlamos bien», destacó el técnico: «Nos ha costado, pero también porque sumar fuera de casa es muy complicado en esta categoría».

El valor de los cambios

El gol del Alcorcón obligó a Baraja a buscar alternativas para tratar de dar la vuelta a la situación. El técnico destacó la imagen ofrecida por su equipo con el cambio de dibujo: «Hemos pasado al 4-4-2 y hemos encontrado nuestra mejor versión». En ese sentido, Baraja tuvo palabras de reconocimiento para los tres futbolistas que entraron al césped en la segunda mitad, Sousa, Neftali y Pelayo Morilla. «Han aportado cosas. Necesitábamos energía y los cambios nos han dado ese plus. Sousa no solo en el gol, también en el dinamismo. Neftali ha tenido una ocasión clara y ha trabajado, igual que Pelayo», apuntó el técnico.

Rubén Baraja, por último, también analizó en su comparecencia la situación del mercado, aunque evitó pronunciarse en cuanto a nombres y posiciones concretas. Su intención, manifestó, es contar con «dos jugadores por puesto, porque eso hace que el grupo se fortalezca y saca la mejor versión de los futbolistas».

«Lo que queremos y deseamos es que cuando llegue el 31 de agosto tengamos la mejor plantilla. Entre todos tenemos que conseguir hacer un equipo competitivo y que esté al nivel y a la altura de lo que espera la afición», concluyó el técnico del Sporting.