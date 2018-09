Baraja: «Será un hándicap para nosotros no tener a la 'Mareona' en Riazor» «No tenemos que perder nuestra identidad ante el Deportivo», avisa el entrenador del Sporting JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 7 septiembre 2018, 14:12

«Va a ser un partido muy atractivo en todos los sentidos Es una buena oportunidad para competir bien ante un gran rival que nos va a exigir mucho. Es además el primer partido en Riazor para el Deportivo y será exigente en todos los sentidos». Rubén Baraja se mantuvo este mediodía en estado de alerta ante el encuentro del domingo, recordando que «tiene un presupuesto alto y ha hecho un equipo fuerte, lo que les convierte en uno de los candidatos». Pero avisó de que su equipo irá a por los tres puntos.

El entrenador rojiblanco no ocultó su contrariedad por el extraño ambiente que se vivirá en Riazor, en obras, sin posibilidades de que el sportinguismo pueda desplazarse al encuentro. «Es una verdadera lástima. Si hay un sitio donde la 'Mareona' tenía ilusión por ir era a Riazor, un escenario magnífico, pero esas circunstancias provocan que no se pueda desplazar nadie. Nos gustaría sentir su calor y que no esté será un hándicap para nosotros», consideró Baraja.

A renglón seguido descartó a Canella para el choque, además de a Blackman, aunque dejó la puerta abierta a que puedan reintegrarse al grupo la próxima semana. Preguntado por el inglés, el técnico explicó que «es un futbolista más móvil, que puede actuar como segundo punta, con posibilidad de incorporarse a un 4-4-2 con 'Djuka' arriba. Tiene velocidad, desborde y buena llegada a gol. No es un '9' clásico».

De vuelta al encuentro, Baraja reiteró que «esperamos un partido muy difícil en todos los sentidos. El Deportivo no ha perdido todavía, pero ha demostrado ser un equipo sólido y que seguramente nos lo pondrá complicado». Más adelante anticipó que «será un partido igualado en el que trataremos de mostrar nuestra mejor versión y que se resolverá por pequeños detalles». Lo que no quiso fue dar una especial relevancia al choque por ser un duelo de teóricos candidatos: «Es demasiado pronto para valorar eso, pero independientemente del resultado que se dé, no va a ser definitivo. Pase lo que pase no tenemos que perder nuestra idendidad. El equipo ha sido sólido en las ideas que nos han ido planteando».

Preguntado por las bajas en ataque del Deportivo, sin atacantes, Baraja también recordó que no podrá contar con Lod, ni con otros futbolistas, como Blackman, Canella, Traver o Isma Cerro. Sobre el finlandés recordó que «hablamos un poco para ver si podía transmitirle al seleccionador que Robin venía de una lesión y en esa fase de mejora tenemos que ver si le dosificamos en esos dos partidos. Hay que aceptar que es un futbolista para nosotros importante y que no va a estar con nosotros en este partido. Que no le pase nada y que vuelva sano».

En un análisis más global del equipo, Baraja aseguró que «no puedo poner ningún 'pero' al compromiso de jugadores. No tengo ninguna queja en ese sentido, pero espero que todo el mundo se vaya afinando por sus características». En ese camino, el técnico señaló sobre Djurdjevic que «es importante para un delantero que tenga minutos y posibilidades. Él hace un trabajo fantástico en la presión y también se generan situaciones de peligro. Está cerca del gol, ya lo vimos el otro día, y estoy convencido de que llegará. Es un jugador que piensa mucho en el colectivo y lo importante es que el equipo gane».

