Baraja incluye a Djurdjevic en el teórico equipo titular para el domingo

Rubén Baraja siguió ayer con la preparación del encuentro del domingo frente al Nástic (El Molinón, 19 horas). Con la incorporación de dos efectivos más a la plantilla -Djurdjevic y Álvaro Jiménez-, con Blackman y Lod, además del resto de los tocados, recuperándose, el técnico estudia ya las posibilidades del once. Dependerá del resto de la semana, pero lo que parece más que evidente es que el delantero serbio debutará en esta jornada en la que el equipo se presentará ante su afición.

Baraja probó durante un momento del entrenamiento matinal de ayer un once titular formado por: Molinero, Álex Pérez, Peybernes, Canella; Cofie, Hernán Santana, Sousa; Carmona, Djurdjevic y Pablo Pérez, que se alternó en distintas posiciones. Parece poco probable, no obstante, que Babin no vaya a formar parte del equipo este domingo en el estreno del Sporting en El Molinón. El francés, por otra parte, fue atendido ayer con algunos problemas físicos durante el entrenamiento, aunque terminó la sesión sin problemas. El técnico vallisoletano, por otra parte, apurará hasta casi el final de la semana para ver si puede contar con Lod, aunque el finlandés sigue sin integrarse al grupo.

Entrenamiento en Mareo

El equipo volverá a ejercitarse hoy a partir de las 10.30 horas en Mareo. La sesión de mañana modificará la rutina de toda la semana y, aunque será también en el lugar habitual de entrenamientos del equipo, se desarrollará a puerta cerrada.