Sporting Sporting | Cara y cruz para Pelayo Morilla el mismo día El canterano, citado ayer por la Selección sub19, se lesionó en el entrenamiento y es duda para Pamplona | El seleccionador Santi Denia incluyó en su lista al juvenil rojiblanco pese a ser un año menor que el resto de convocados VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:01

Pelayo Morilla experimentó ayer las dos caras del fútbol en cuestión de unos pocos minutos. El canterano rojiblanco recibió la noticia de su citación para la Selección Española sub19 unos instantes después de abandonar por unas molestias en el abductor derecho el césped del campo número 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo, donde iniciaba una nueva semana de trabajo con el primer equipo. El club informó tras la sesión de que el joven atacante sufre una sobrecarga. Habrá que esperar a los próximos días para comprobar su disponibilidad de cara al partido del sábado ante Osasuna en El Sadar.

La irrupción de Morilla en el Sporting no ha pasado inadvertida para los técnicos de la Federación Española. El juvenil rojiblanco ya acudió la pasada temporada a dos citaciones con la Selección sub17 para participar en una serie de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y vistió La Roja en varios partidos amistosos. Su buen papel con el División de Honor sportinguista, no obstante, no resultó suficiente para que fuera incluido en la lista de veinte futbolistas para la Eurocopa de la categoría, que se celebró en Inglaterra el pasado mes de mayo.

Ahora, Pelayo Morilla un paso doble al saltarse una generación para enrolarse en la lista sub19 de cara a las jornadas de trabajo que realizará entre los días 24 y 26 de septiembre en la Ciudad del Fútbol. La convocatoria del seleccionador Santi Denia está formada de forma mayoritaria por la base del equipo que se proclamó subcampeón del mundo sub17 hace dos veranos en India. Todos los futbolistas han nacido antes de septiembre de 2000, excepto el jugador sportinguista y el madridista Miguel Gutiérrez, nacidos en julio de 2001.

Pelayo Morilla se lesionó ayer en la recta final de la sesión, en una disputa de un balón con el suizo Neftalí. Los futbolistas que fueron titulares en el partido del domingo ante el Numancia se habían retirado ya al vestuario tras completar la primera mitad del trabajo con el grupo. El joven jugador realizó un mal gesto durante un partidillo en dimensiones reducidas y rápidamente se llevó la mano a su abductor derecho. Tras comentar la acción con Rubén Baraja abandonó el campo de entrenamiento e intercambió impresiones con el fisioterapeuta Pelayo Mederiz.

La presencia del prometedor extremo, por tanto, se convierte en una de las principales incógnitas de la convocatoria de Baraja para Pamplona, toda vez que la enfermería comienza a vaciarse tras la recuperación de Dani Martín y la inminente alta médica del inglés Nick Blackman. El técnico rojiblanco ha dado una notable continuidad a Pelayo Morilla en los dos últimos compromisos del equipo, al apostar por él como titular en el enfrentamiento copero ante el Numancia y utilizarlo como primer cambio en el duelo liguero del pasado domingo.

Baraja, en todo caso, ha trasladado públicamente un mensaje de prudencia con Morilla, al entender que debe agotar los pasos formativos antes de dar el salto definitivo al primer equipo. El entrenador incorporó al joven jugador -de 17 años cumplidos en julio- en la recta final de la pretemporada y lo hizo debutar en el estreno liguero, ante el Alcorcón. Su entrada coincidió con los mejores minutos del equipo. La pasada semana anotó su primer gol en Los Pajaritos y se estrenó en El Molinón. El alcance de su dolencia puede frenar su trayectoria ascendente.

