Carlos Carmona: «Nunca me planteé salir del Sporting»

Uno de los capitanes del Sporting fue el encargado de agradecer ayer a la afición el apoyo que está recibiendo el equipo. «Antes de comenzar me gustaría darle las gracias a la afición por parte de toda la plantilla. Para nosotros es un orgullo que seamos 23.000 sportinguistas y queremos estar a la altura y darlo todo», explicó el centrocampista antes de analizar su momento en el club.

Miguel Torrecilla habló esta semana de posibles salidas y muchos fueron los que señalaron a Carmona como posible jugador en hacer las maletas. «Es una pieza clave en este proyecto», comentó el director deportivo posteriormente para zanjar cualquier habladuría. La respuesta del futbolista no se hizo esperar: «Nunca me planteé salir del Sporting porque me siento muy valorado aquí».

El centrocampista comenzó la pasada semana su séptima temporada con la camiseta rojiblanca, un hecho que le ha convertido en uno de los capitanes del primer equipo. «No hablé con mi representante, me quedan tres años aquí y pretendo cumplirlos», sentenció sobre su futuro.

Carmona selló la ampliación de su contrato el pasado curso, lo hizo para ser rojiblanco hasta el 2022 y esta temporada seguirá siéndolo para intentar devolver al equipo a Primera División. Un objetivo que comienza con los tres puntos de esta tarde. «Tenemos muchas ganas de empezar de nuevo en casa. De dar una alegría a nuestra afición», apuntó.

El jugador será, salvo sorpresa, uno de los once elegidos por Baraja para jugar ante el Nástic. Pero a diferencia de la pasada semana, que jugó por la derecha, su posición podría variar para participar en el lado opuesto del campo: «En cualquier posición me encuentro cómodo. Como todos los futbolistas queremos estar en el campo».