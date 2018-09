Cristian Salvador: «No fue una decepción no jugar» Cofie le arrebató la titularidad en el inicio liguero, pero el centrocampista entiende que «hay mucha competencia en el equipo» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 11 septiembre 2018, 13:25

Todo hacía indicar que Cristian Salvador, después del buen papel que desempeñó durante la pretemporada, iba a disfrutar de más minutos en el centro del campo del Sporting, pero la llegada de Isaac Cofie cortó su progresión. «No fue una decepción no jugar», señaló el zamorano.

El primer partido de la Liga se lo perdió por sanción. Un hecho que marcó su rol en el inicio de la competición. «Hablé con Baraja y me dijo que la sanción me había marcado un poco y que el equipo estaba trabajando bien y era muy difícil entrar», apuntó. Ahora le llega una oportunidad para hacerse fuerte en el once titular. La sanción del ghanés, que se perderá el choque del próximo domingo, le abre una puerta en la alineación: «Cofie es un jugador con experiencia. La competencia nos viene bien a los dos para estar al máximo, espero aprovechar los minutos».