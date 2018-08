Cuatro equipos de Segunda siguen la pista a Pablo Pérez

El Sporting afronta hoy el último día del mercado con cierta calma, más centrado en las salidas, aunque no se descarta un movimiento de última hora si surge una operación ventajosa e interesante y que pueda encajar en los márgenes salariales que maneja el club. El nombre de Pablo Pérez es, en este momento, el que centra la actividad en los despachos. La búsqueda de una nueva cesión para el canterano, no obstante, no está resultando sencilla. No por falta de pretendientes, sino porque los equipos que están interesados en su incorporación y que encajan también en su pensamiento se encuentran en plena discusión de los márgenes salariales, con el Reus como máximo exponente.

Almería, Reus, Rayo Majadahonda y Extremadura son, en este momento, los clubes más interesados en la cesión del canterano a falta de unas horas para el cierre del mercado. El Sporting, por su parte, está de acuerdo en que el jugador salga a un destino en el que pueda acumular una importante cantidad de minutos, pero al mismo tiempo quiere que ese club se haga cargo de un porcentaje importante de su ficha.

La situación de Rachid sigue en punto muerto, con la intención de rescindir su contrato, mientras que la búsqueda del Sporting se centra en un futbolista para la banda izquierda o un futbolista ofensivo que pueda actuar como interior. Con todo, salvo sorpresa de última hora, lo más probable es que el club aguarde hasta el próximo mercado invernal.

