«Para moverme del Sporting tendría que llegar algo muy importante» Diego Mariño, durante un momento del entrenamiento de ayer en el número 2. / A. GARCÍA «Si estás en un sitio que te tratan tan bien, en el que estás tan a gusto, no merece la pena dejarlo», considera Mariño J. BARRIO GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 02:47

Condecorado por la crítica como el jugador más regular a lo largo y ancho de la pasada temporada, Diego Mariño tenía un pensamiento bastante definido este verano, regateando la tentación del cambio de aires en la que cayeron otros compañeros. «Estoy muy a gusto aquí y para moverme tendría que ser por algo muy importante, un reto que me llamase la atención», avisó ayer el guardameta, que abundó en esa reflexión: «Ha habido intereses (de algunos clubes), la gente pregunta y más en estos tiempos, pero aquí estoy muy contento. Para plantearme salir tendría que ser por algo que mejorase mucho lo que tengo. Si no, si estás en un sitio que te tratan tan bien, en el que estás tan a gusto, no merece la pena dejarlo».

A escasos días del inicio de la temporada, el gallego analizó la configuración del proyecto, pendiente del remate, y transmitió satisfacción. «Veo al equipo con muchas ganas», avisó, antes de verbalizar que «estamos muy motivados y pensando en empezar con buen pie la temporada». En una remodelación tan drástica, con siete fichajes, seis de ellos extranjeros, el portero explicó que «poco a poco la gente va integrándose, sobre todo los que vienen de fuera, que han llegado con mucha predisposición e ilusión y ganas de ayudar al equipo». Sí que reconoció la complejidad de la barrera comunicativa al inicio. Pero, concluyó, «lo más importante es que entiendan cómo queremos jugar y los mensajes del míster». En esa fase de adaptación, como uno de los capitanes, subrayó que «los que más tiempo llevamos debemos ser un ejemplo para los nuevos y el resto de compañeros».

En un rápido vistazo al proyecto y a los fichajes, Mariño consideró que «me gusta cómo nos estamos reforzando», observando que «el equipo está subiendo de nivel y tiene mucha calidad». Puso algún ejemplo concreto de las nuevas incorporaciones, confesando que antes de verles por Mareo no tenía ninguna referencia, pero, prometió, «son muy buenos». De Robin Lod, por ejemplo, apuntó que «tiene una calidad espectacular», mientras que «Sousa también me ha sorprendido». Ahora, prolongó, «vamos a ver cómo nos adaptamos todos y asimilamos la idea del míster».

El calor de Alcorcón

Pronto asomó el Alcorcón en su lectura del inicio de la temporada y la alta temperatura que habrá en Santo Domingo. «Hará mucho calor, pero estamos preparados», confirmó. «La hora a la que vamos a jugar (20.30 horas) es buena porque bajará algo la temperatura, pero no es excusa. Hará calor para los dos equipos», subrayó. También escapó de las cábalas y de cuentas mentales en este inicio de curso: «Todos empezamos de cero y hay que ir partido a partido. Lo importante ahora es tener buenas sensaciones y que el equipo se adapte a la manera de jugar, que se vea en el campo lo que queremos ser y cómo queremos jugar».

En ese punto desempolvó Mariño la mayor preocupación de Baraja en estas últimas semanas de puesta a punto: construir un equipo sólido y fiable desde la defensa. «Los mejores momentos el año pasado llegaron cuando estábamos mejor a nivel defensivo», rememoró el portero, confiado en la labor que el técnico ha podido llevar a cabo este año desde el verano, anunciando que «vamos a intentar ser muy fiables y regulares durante toda la temporada porque el año pasado no lo fuimos tanto».