Federico Barba ultima en Italia su traspaso al Chievo Verona

La llegada del inglés Nick Blackman y la salida de Federico Barba se producirán casi de forma simultánea. Como informó EL COMERCIO en los últimos días, el acuerdo con el Chievo Verona es total, en una operación que podría superar los tres millones de euros para el traspaso del defensa romano, que regresará al Calcio un año después.

Al igual que sucede con Blackman, la confirmación de su partida tan solo está pendiente de que el jugador, que se encuentra en Italia desde ayer, pase el reconocimiento médico con su nuevo equipo, además de completar el último intercambio de documentos. La salida de Barba responde al fuerte deseo del jugador de abandonar el Sporting, manifestado con el arranque de la pretemporada.

El club respondió al central avisándole de que no le iba a dejar salir por una cantidad inferior a los tres millones de euros, pese a los intentos de Barba y de los intermediarios de los clubes interesados por reducir el montante de esa cantidad. La salida del italiano no trastocará los planes de Rubén Baraja, quien ya se había hecho a la idea de que no iba a contar con sus servicios para el nuevo proyecto, al que llegó el francés Peybernes.