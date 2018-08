El Sporting inicia el segundo asalto

Se les hará rara a muchos sportinguistas la imagen de los jugadores del Sporting asomando por el túnel de vestuarios de Santo Domingo mientras suena el himno del Alcorcón. Los inicios de temporada suelen tener ese punto de rotura entre la vieja cotidianidad y la incógnita de lo nuevo. En el caso de los rojiblancos, convalecientes a nivel anímico del desenlace del pasado curso, el impacto será relativo esta tarde en su esperado estreno ante el equipo madrileño. De los once jugadores que han llegado este verano como fichajes o desde el filial al primer equipo, solamente cuatro arrancarán de inicio la Liga. Las bajas por lesión de Dani Martín, Lob, Cordero, Juan Rodríguez, Blackman, Isma Cerro, Rachid y Traver, así como la sanción de Cristian Salvador, obligan al técnico Rubén Baraja a hacer un ejercicio de imaginación esta tarde.

Aunque muchas caras se mantengan, el Sporting de la nueva temporada poco tendrá que ver con el de la anterior. Para empezar, Rubén Baraja apostará por un nuevo sistema. El técnico vallisoletano manifestó a su llegada a Gijón el pasado mes de diciembre su predilección por jugar con dos mediocentros. Este año, condicionado por la confección de la plantilla, sus planes se inclinan hacia un 4-3-3 con el que gana en presencia en el centro del campo.

La lesión de Dani Martín hace dos semanas zanjó cualquier debate en torno a la portería. Diego Mariño arrancará la temporada como titular y convertido ya en uno de los jugadores franquicia del Sporting, con el que inicia su tercer curso. En el lateral derecho, Molinero parece contar con cierta ventaja sobre el luso Geraldes para iniciar la Liga como titular, aunque la incógnita no se resolverá al cien por cien hasta que Baraja anuncie su primer once.

El partido de esta tarde servirá también para volver a ver con la camiseta rojiblanca a Babin tras su cesión de la pasada temporada al Maccabi Tel Aviv israelí. Superado el desencuentro extradeportivo que provocó su salida del club el pasado verano, el francés se presenta como uno de los puntales de la zaga tras la salida de Barba.

Más novedades habrá en la línea de centrocampistas. La baja por sanción de Cristian Salvador abre las puertas de la titularidad al ghanés Isaac Cofie, que se estrenará en el once apenas once días después de ser presentado como jugador del Sporting. El africano estará escoltado por Sousa, una de las sorpresas agradables de la pretemporada rojiblanca. Integrado en la dinámica del vestuario desde su llegada, el medio luso ha exhibido un enorme potencial físico no exento de técnica y llegada en los partidos de preparación.

Si la titularidad de Cofie y de Sousa se daba por segura desde el inicio de la semana, más dudas dejaba el nombre de la tercera pieza en el centro del campo rojiblanco. En el último tramo del entrenamiento de ayer en Mareo pareció zanjarlas al situar junto al africano y al portugués a Hernán Santana. Pedro Díaz, la otra opción contemplada por el técnico, arrancará el partido desde el banquillo.

Pablo Pérez, en punta

En cualquier caso, donde más novedades y sombras presentará el once de Baraja es en la delantera. La ausencia de un punta puro, más allá del joven Neftali, exige al técnico tirar de imaginación mientras espera que Blackman supere sus problemas físicos, así como la llegada de otro '9'. De momento, el entrenador rojiblanco apuesta por Pablo Pérez como referencia ofensiva, igual que hiciera durante buena parte de la pretemporada.

El otro punto negro en los esquemas del técnico, el puesto de extremo izquierdo, será cubierto por Nacho Méndez. Las bajas por lesión de Isma Cerro e Isma Traver obligan al técnico a buscar una solución de urgencia. Carmona ocupará la banda derecha. El Sporting, por tanto, compensará la falta de velocidad y desborde con muchos jugadores interiores y un centro del campo muy poblado.

El Alcorcón, por su parte, se presenta como una incógnita. El equipo madrileño deja un proyecto nuevo en manos del técnico Cristóbal Párralo, que espera que el equipo no pase los apuros de las dos últimas temporadas para salvar la categoría. El cuadro amarillo mantiene la base de la plantilla y ha efectuado algunas incorporaciones de cierto renombre como el extremo Jaime Gavilán o el delantero Víctor Casadesús, aunque su once de hoy se asemejará bastante al del curso pasado.

El calor en Madrid puede afectar al desarrollo del partido, aunque la hora de inicio mitigará su influencia. El segundo asalto del largo combate por el ascenso arranca en Alcorcón.

Síguenos en: