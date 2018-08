Lekic: «Le dije que el Sporting era mi club favorito en España» Jueves, 23 agosto 2018, 04:23

El nombre de Dejan Lekic, que dejó un gran recuerdo en el Sporting en el curso 2013-2014 y que actualmente milita en el Reus, salió ayer a relucir en la presentación de Uros Djurdjevic, quien reconoció haber pedido consejo al exfutbolista rojiblanco. «Todo lo que me dijo de este club fue positivo y me comentó que había muy buena gente», explicó el nuevo fichaje. 'Leka', en conversación con EL COMERCIO, recordó que «Uros me llamó hace un par de semanas antes de venir y me dijo que tenía una oferta del Sporting».

El delantero del Reus prosiguió para explicar que «le dije que era mi club favorito en España, que yo había estado muy cómodo, y que era una gran oportunidad para él porque se iría a un equipo histórico, de Primera, muy especial y con una gran afición». Lekic, que compartió algún entrenamiento en Belgrado con Djurdjevic, bendijo su fichaje: «Tiene mucho gol y experiencia, porque ha jugado en Italia, Holanda y en el Partizán. Tiene desmarque, es un jugador de área y siente el gol. Va a ser importante en el Sporting».