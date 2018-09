«Ha sido cruel, pero no hemos estado bien»

Diego Mariño no podía ocultar un gesto de decepción minutos después de que terminara el partido en Riazor. «Ha sido muy cruel. No hemos estado bien, no hemos tenido la pelota y nos han sometido, pero ocasiones claras no han tenido», lamentaba el gallego, protagonista del encuentro tras detener un penalti en la primera mitad que sostuvo a su equipo.

Diego Mariño, en cualquier caso, buscó una lectura positiva y destacó que «hemos estado bien defensivamente y con uno menos no hemos podido hacer gran cosa».

«Es duro, porque te veías con un punto, pero hay que seguir», añadió Diego Mariño, que se mostró crítico con el árbitro por su gestión del tiempo añadido. «Dio cuatro minutos cuando no había habido grandes cosas en la segunda parte como para añadir tanto y después del gol pitó en la siguiente jugada», finalizó el meta rojiblanco.