Torrecilla no da por cerrado aún el capítulo de incorporaciones 00:45 Torrecilla, ayer, junto a Álvaro Jiménez en la presentación. / A. GARCÍA El salmantino, que considera a Carmona «una pieza angular», avisa de que «no podemos cerrarnos a nada en estas últimas fechas» J. B. GIJÓN. Viernes, 24 agosto 2018, 02:43

En unos segundos de intervención, Miguel Torrecilla confirmó que el Sporting no será un elemento pasivo en el tramo final del mercado, aunque tenga prácticamente el tope salarial cubierto y su proyecto dé la impresión de estar completado. Consciente de las jugosas posibilidades que pueden aparecer en el clímax del mercado para entradas y salidas, con la fecha límite el próximo viernes, el director deportivo aseguró que no se relajará hasta que suene la campana.

«Con la llegada de Álvaro (Jiménez) cubrimos el extremo, pero siempre que estamos en las últimas fechas del mercado no podemos cerrarnos a nada. Tenemos que estar muy atentos para ver cómo va evolucionando», sentenció el técnico rojiblanco, que ha incorporado hasta el momento a once futbolistas, incluido Neftali, completamente integrado en la dinámica del primer equipo en este incipiente momento de la temporada.

Torrecilla volvió sobre sus pasos y se refirió a sus palabras del día anterior, durante la presentación del serbio Uros Djurdjevic, con las que no cerró la puerta a que se pudiera producir algún movimiento inesperado en el capítulo de salidas en estos últimos días. «Mi comentario es que cuando el mercado está a punto de cerrarse y evolucionamos en la contratación de jugadores, puede haber futbolistas que sientan que van a tener pocos minutos y pueden pensar con sus agentes en alguna salida», aclaró el director deportivo salmantino, restando trascendencia a su comentario.

En la misma respuesta subrayó la importancia en el nuevo proyecto de Carlos Carmona, con contrato hasta 2021, después de que se alimentara una discusión tras sus palabras -mayoritariamente en redes sociales- sobre si el balear sería ese movimiento inesperado de salida. «No me refería a un jugador como Carmona, que es una pieza angular de este proyecto», atajó Torrecilla. «Se le hizo una renovación de varios años y es fundamental. Si alguien está pensando que la rumorología lleva el nombre de Carmona, que se olvide», sentenció.

El único jugador al que se le ha transmitido que no entra en los planes de Baraja en este momento es a Rachid, mientras que en otros casos, como Isma Cerro y Juan Rodríguez, se podría estudiar la posibilidad de que salgan cedidos ante el riesgo de que puedan tener poca participación. Es una decisión, en todo caso, que no está tomada. Pablo Pérez, por su parte, interesa a varios clubes de la categoría, pero en este momento no parece probable que vaya a salir.