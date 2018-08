Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga, restó ayer importancia a lo sucedido con Álvaro Jiménez, quien jugará en el Sporting después de que no pudieran inscribirle. «Si venía era para aportar, pero siendo uno más. La posición está bien cubierta. No se pudo cerrar, pero no me fui molesto. Si se hubiera quedado hubiera tenido problemas para competir», afirmó.