Molinero: «Los ascensos se logran con paciencia» Molinero realiza ejercicios de calentamiento con el grupo. / A. GARCÍA «Nuestra idea siempre es salir a por la victoria, tanto en casa como fuera», asegura el lateral A. MAESE GIJÓN. Viernes, 21 septiembre 2018, 03:05

Es el fichaje que más y mejor rendimiento está ofreciendo en lo que va de temporada. Francisco Molinero fue la primera incorporación en llegar a Gijón este verano. Lo hizo para cubrir una posición que quedó sin efectivos tras las salida de Lora y el regreso de Calavera al Eibar. El todelano no fue el único lateral diestro en fichar por el Sporting, ya que unos días después el club anunció la contratación de André Geraldes.

Hombre con experiencia en la Segunda División, Molinero mostró ayer las claves para lograr un ascenso. «Se consigue con paciencia. Tendremos momentos buenos y otros no tan buenos, pero cuando el equipo es competitivo, los resultados terminan llegando», aseguró.

El defensa hizo un repaso a sus primeros días como rojiblanco y se mostró «encantado» con su fichaje por el Sporting. «Cada día que pasa me doy cuenta de la grandeza de este club. Solo viendo las instalaciones, el estadio y la afición son alicientes más que suficientes para estar aquí», subrayó.

Al igual que le sucedió en el Betis, la exigencia por parte del entorno en grande, pero el futbolista no se arruga ante tal situación. «Esto es espectacular, tenemos una afición que es increíble y en este tipo de sitios siempre hay exigencia, pero da gusto ver a la afición cada vez que jugamos», afirmó un lateral que destacó que «para mí lo más importante es que el equipo y la afición siembre vayan de la mano».

Molinero ha sido titular en todos los partidos del Sporting. Es una de las piezas fundamentales en las alineaciones de Rubén Baraja. Cuando el técnico se lo solicitó, cambió de banda para actuar en la banda izquierda, un hecho que «no es nuevo para mí porque en las últimas temporadas ya jugué a pierna cambiaba».

No es nuevo que un recién llegado al Sporting destaque el buen ambiente que reina en el vestuario. Ayer Molinero no fue diferente al resto: «Estoy muy contento y muy a gusto aquí. Desde el primer momento me han acogido muy bien todos los compañeros».

El mismo recibimiento ha tenido en Mareo Nick Blackman, un hombre del que se espera grandes actuaciones en la parcela ofensiva. «Tenemos ganas de verlo en el campo», subrayó Molinero. «Lo importante es que la enfermería esté vacía porque vamos a necesitar de todos. A Nick lo veo bien, sin molestias y nos alegramos por ello», concluyó el defensa sobre la recuperación de un compañero que aún no ha debutado en la competición.

No fue el único nombre propio al que hizo referencia Molinero. El rojiblanco también habló sobre la dura competencia que tiene en su puesto. «Es importante para el equipo porque así el entrenador puede tener nuestra mejor versión», comentó el jugador.

Con Osasuna como próximo rival, el lateral espera «un partido complicado en un campo histórico al que vamos con la idea de conseguir los tres puntos». Un pensamiento, el de ganar, que «lo tenemos en nuestra mente porque siempre salimos a los campos a por las victorias».

Si no hay novedad de última hora, Molinero continuará en el lateral derecho. Sus años como profesional en la categoría de plata y su rendimiento sobre el terreno de juego han convencido a Rubén Baraja. Aun así, Geraldes espera su oportunidad en el banquillo.