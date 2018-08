Molinero: «Decir quién estará arriba durante el año sería muy atrevido por mi parte»

A falta de cuatro días para que se inicie la temporada, Francisco Molinero no quiere hacer su particular quiniela de quiénes lucharán por el ascenso: «Hablar hoy de quién estará arriba y quién no, sería muy atrevido por mi parte. Hay que ir jornada a jornada. Todos los equipos vamos a querer estar arriba, todo el mundo quiere eso. Solo pensamos en la primera jornada».

Más información Baraja ultima los detalles del estreno liguero

El lateral asegura que se encuentra muy feliz de estar en Gijón porque «estoy muy contento y muy agradecido a todo el grupo. Nos han ayudado desde el primer momento. Estoy encantado por todo».

Molinero dio su punto de vista sobre el último fichaje rojiblanco. Cofie ya ha dejado algún detalle sobre el terreno de juego y el lateral destaca su rápida adaptación: «Es un jugador que lleva poco tiempo con nosotros. Está cogiendo las ideas del entrenador. Es un gran chico, entiende bien el idioma. Le ayudaremos en todo lo que necesite.

Síguenos en: