«Nunca celebraría un gol en El Molinón; soy futbolista gracias al Sporting» Álex Barrera, durante un partido con el Extremadura.

En Almendralejo, tutelado por Juan Sabas, aquel agitador de partidos de los noventa que hoy se desgañita en el banquillo del Extremadura, Álex Barrera (Oviedo, 1991) encontró su sitio. Un reenganche al fútbol profesional, al que volvió en la primera jornada subiendo el volumen con un oportuno gol en el Tartiere y sin apearse del once en la segunda frente al Deportivo. Amarrado al doble pivote, en el que siempre se confesó más cómodo, vuelve a brillar su zancada, mientras su cabeza cuenta las horas para su regreso del domingo a El Molinón.

-Está de vuelta en el fútbol.

-Estoy muy contento. Con muchas ganas de hacerlo bien y que el equipo crezca. En la primera jornada tuve la suerte de hacer gol y en el segundo partido, ante el Deportivo, también lo jugué entero. El equipo estuvo bastante mejor que en el primero en Oviedo, pero tuvimos mala suerte (0-1). No merecimos perder.

-Lo del Tartiere sí que fue llegar y besar el santo, ¿no?

-Fue un gol que nos dio un empate y era muy importante para nosotros empezar sumando. Nos vino muy bien hacer un gol en el Tartiere y a mí especialmente.

-¿Sabe mejor?

-Al final soy asturiano y me he criado en Gijón. Evidentemente es algo muy especial hacer un gol en el Tartiere. Encima tenía a toda la familia y amigos en la grada.

-¿Y si viera puerta el domingo?

-En Gijón no podría celebrarlo. Soy futbolista gracias al Sporting. Me tiré ahí dieciocho años. No podría celebrar un gol en El Molinón.

-¿Le ha dado muchas vueltas a su regreso a Gijón?

-Tengo muchísimas ganas de volver a pisar El Molinón. Siempre pienso cómo va a ser ese momento y espero tener un buen recibimiento.

-Vuelve casi en una segunda vida...

-Sí. He cambiado muchísimo. Tuve que dar un paso atrás hasta Segunda B y todo el mundo sabe lo complicado que es regresar a Segunda. Es muy difícil. A uno se le pasan muchas cosas por la cabeza cuando tiene que dar ese paso, pero fue una decisión acertada. Ahora me encuentro mucho mejor como futbolista que cuando estaba ahí.

-Desde el mediocentro.

-Sí, dentro del doble pivote. Tengo también más experiencia con 27 años que cuando jugaba en Gijón con 22. Entonces llegaba del filial para jugar en una posición distinta.

-¿Siente el deseo de mostrarse de forma especial en El Molinón por lo que sucedió con su marcha?

-No. La decisión de que no siguiera en el Sporting fue al final de una persona sola (Abelardo). No guardo, no voy a decir rencor, pero no siento nada especial por ello. Me he sentido muy querido en el Sporting por todo el club y por la afición.

-¿Qué pálpito le da el partido?

-Jugamos fuera de casa y espero que sea un encuentro distinto al del Tartiere, en el que no estuvimos bien. Nos costó mucho. También teníamos allí mucha gente debutando, pero vi mejor al equipo en el segundo partido. Vamos a ir a Gijón sabiendo que será un encuentro muy difícil, pero a la vez a tratar de hacer nuestro fútbol y sacar algún punto. Somos un grupo muy compacto. Nos conocemos del año pasado y eso es importante. El club se ha reforzado con buenos jugadores, gente con experiencia en Primera. El Sporting se va a encontrar un equipo que sabrá competir.

-¿Y del Sporting conoce algo?

-De mi época solo sigue Canella, Pablo Pérez y alguno más. No he podido hablar todavía con ellos. Hay mucha gente nueva, pero el Sporting es el Sporting, un equipo al que todos quieren ir. Por el momento he visto poco, pero me imagino que se habrá reforzado con gente de nivel.

-¿Le sorprende la presencia de tanto extranjero?

-Como canterano me gusta que se tire de la cantera, pero lo que al final determinará si está bien o no será el resultado. Si el Sporting está arriba y sube, la gente se olvidará.

-¿Volverá algún día?

-No lo sé. Nunca hay que cerrar puertas. Salí muy joven, pero ahora me siento muy bien en Extremadura. Estoy muy a gusto y solo tengo la cabeza puesta en este equipo.