Sporting «Es la primera vez que meto un gol con esa emoción», reconoce Sousa DAMIÁN ARIENZA «Me habían hablado mucho del club y la afición y estoy encantado», confirma el autor del gol en Alcorcón JAVIER BARRIO Gijón Domingo, 19 agosto 2018, 15:45

«¿Si entendía lo que cantaba la afición al final? Sí. Creo que era ese portugués qué grande es o qué bueno es», explicaba este mediodía André Sousa, autor del espectacular gol que permitió al Sporting pescar en Alcorcón en los últimos segundos del partido. «Me habían hablado mucho del club y de la afición, pero ahora lo puedo ver con mis propios ojos. Estoy encantado», subrayaba el centrocampista portugués, que empieza a ganarse al sportinguismo.

El futbolista reconocía que «he metido algunos goles bonitos en mi carrera», pero, desvelaba, «con esa emoción es la primera vez», confesando con una sonrisa que «lo he visto repetido unas cuantas veces». Sobre el resultado, Sousa valoró el punto conseguido, concluyendo que «Santo Domingo es un campo difícil y, si no puedes ganar, no hay que perder».

Preguntado por su suplencia, el centrocampista le restó importancia a esta circunstancia y recordó que «nadie tiene asegurado el puesto en el once», antes de poner ya su mirada en el próximo partido en casa: «Tengo muchas ganas de jugar en El Molinón».