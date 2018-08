Robin Lod se pierde el estreno liguero Baraja valora citar al juvenil Pelayo Morilla para cubrir la posible ausencia de Isma Cerro, que ayer realizó parte de la sesión al margen VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 02:33

El sportinguismo deberá esperar al menos una semana para ver en acción a uno de los fichajes rojiblancos más importantes del verano. Robin Lod no se ha recuperado de sus molestias musculares y, salvo sorpresa mayúscula, se quedará fuera de la convocatoria de Rubén Baraja para el estreno de mañana en Alcorcón. El centrocampista finlandés volvió a trabajar ayer al margen del grupo en la Escuela de Fútbol de Mareo. Su dolencia no reviste gravedad, pero tanto los médicos como los técnicos han preferido ser cautos para no agravar la situación antes del inicio de la temporada.

Más opciones de estar en Alcorcón las tiene Isma Cerro, que realizó parte del entrenamiento de ayer con el grupo tras varias sesiones al margen. El jugador extremeño, en cualquier caso, completó la sesión junto a Lod, Cordero, Dani Martín y el readaptador Roberto Montes con varios ejercicios de carácter físico, por lo que su entrada en la lista se mantiene como duda. En caso de no poder contar con él, Rubén Baraja valora la posibilidad de citar al juvenil Pelayo Morilla.

El jovencísimo canterano, aún en edad juvenil al contar con apenas 17 años, ha entrenado durante toda la semana con el primer equipo y ya participó en alguno de los amistosos de pretemporada. A la espera de que la dirección deportiva cierre alguna de las operaciones que mantiene abiertas para reforzar la posición de extremo izquierdo, Morilla es una de las alternativas que contempla el técnico.

Rubén Baraja tampoco pudo contar en la sesión de ayer con Rachid y Traver, que trabajaron en el gimnasio. Juan Rodríguez, por su parte, fue derivado por los servicios médicos a su domicilio por un proceso gripal.

El Sporting adelantará su entrenamiento de hoy antes de iniciar viaje por carretera a Alcorcón. Los rojiblancos arrancarán la última sesión de entrenamiento de la semana a partir de las 10 horas. Al término de la misma, Baraja anunciará su convocatoria y ofrecerá su habitual rueda de prensa previa.