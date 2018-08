Sporting «Solo soy una parte del Sporting, pero siempre estoy preparado para asumir responsabilidad» El finlandés Robin Lod posa sonriente después de la entrevista con EL COMERCIO en los jardines del parque de Isabel La Católica. / DANIEL MORA Robin Lod, futbolista del Sporting: «Tengo muy buenas sensaciones con la temporada. Pienso que tenemos un buen equipo, jugadores y un gran entrenador» JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 13 agosto 2018, 01:55

Con una pequeña mochila a la espalda, vestido de forma sobria, combinando blanco y negro, Robin Lod (Helsinki, Finlandia, 1993) no deja de sonreír. De trato cercano y afable, el mediapunta finlandés ya está instalado en Gijón. En el centro. «Cerca de la playa», confirma en inglés, el idioma en el que se expresa, mientras va aprendiendo sus primeras palabras en español. Los ojos de muchos viandantes le escrutan curiosos en su paseo por el parque de Isabel La Católica. Atrás queda una larga conversación con EL COMERCIO, a quien concede en exclusiva su primera entrevista en España.

-'Tervetuloa' (bienvenido en finés)

-Muchas gracias (sonríe).

-¿Está preparado para la temporada que llega?

-Sí. Hemos trabajado muy duro durante todas estas semanas. El club, los jugadores... todos estamos preparados para el año.

-¿Qué tal su adaptación al equipo?

-Muy buena. Ha sido todo muy agradable y sencillo. Obviamente casi todo el mundo habla español y todavía es difícil para mí entender alguna cosa, pero todos se está portando muy bien conmigo. Hacen que me sienta cómodo, como uno más de casa. Los compañeros son muy buena gente y muy divertidos. Espero poder aprender algo de español para mantener una mejor comunicación (sonríe). Todo el mundo me había hablado muy bien del equipo, pero es fantástico. Me siento querido. Estoy muy contento de haber venido. Es muy positivo para un futbolista sentirse bienvenido.

-¿Y cómo le va con el español?

-Es difícil empezar de cero, pero ya conozco algunas palabras. Espero aprender lo más rápido posible.

-¿Por ejemplo?

-'Hola', '¿cómo estás?' (lo dice en español). Lo básico (risas).

-¿El clima de Gijón es muy diferente al de Helsinki?

-Tampoco mucho. El verano por ejemplo es agradable, aunque lógicamente es menos caluroso, pero en Finlandia llueve también.

-Ya vivió un choque cultural importante hace tres años, en 2015, cuando fichó para el Panathinaikos y se marchó a vivir a Grecia.

-Atenas es una ciudad muy diferente a Helsinki. Hace mucho calor. Pero uno tiene que cambiar su mentalidad y adaptarse lo antes posible. Y eso traté de hacer desde el principio.

-¿Cómo es el jugador finlandés?

-¿En general?

-Sí.

-Pienso que le gusta mostrarse, pero tiene sobre todo una mentalidad de trabajo, de dar todo y trabajar muy duro. De hacer cualquier cosa en el campo por el equipo. Es una característica de todo jugador finlandés.

-¿Y qué me dice de usted?

-Yo soy el típico jugador finlandés. Tengo una personalidad tranquila, no me gusta llamar la atención, pero doy siempre el cien por cien en cada partido y en cada entrenamiento para ayudar en lo que pueda.

-¿Conocía algo de Gijón?

-Honestamente, no sabía mucho. Conocía el club. Sabía y sé que el Sporting tiene una gran historia. Y la ciudad, solo por el nombre. Nunca antes había estado aquí. Ahora que la conozco puedo decir que es muy bonita. Disfruto mucho de ella. Gijón es un sitio precioso para vivir. Todo está muy cerca. Me gusta mucho.

-¿Ya tiene algún rincón favorito?

-Todavía no he tenido mucho tiempo. He intentado visitar algunos sitios y empezar a explorar un poco la ciudad. Ahora que estoy más asentado y cuando tenga un poco de tiempo empezaré a ver más cosas.

-¿Por qué fichó por el Sporting?

-El club estaba realmente interesado en ficharme. Lo más importante para mí era poder ir a un sitio en el que sintiera que la gente me quería, confiaba en mis posibilidades y me valoraba. A partir de ahí creo que es una muy buena oportunidad para demostrar mis habilidades y mi fútbol, jugar bien y lograr los objetivos.

-El principal es el ascenso...

-Es el gran objetivo del equipo y vamos a trabajar muy duro para tratar de conseguirlo y devolver a este club a Primera. Es muy importante.

-El equipo es prácticamente nuevo. ¿Necesitará mucho tiempo para adaptarse?

-Es lógico que necesitemos un tiempo para conocernos, pero ya trabajamos como un equipo. Eso es muy importante. Creo que nos hemos ido adaptando rápido después de estos partidos de preparación. No creo que sea un gran problema.

-¿Tiene alguna referencia del derbi asturiano, Sporting-Oviedo?

-He oído hablar mucho de él, pero honestamente no he podido ver nada todavía. Espero que sea un partido muy bonito. Sé que es especial para los aficionados y para todo el mundo. Tengo muchas ganas de vivirlo.

-Entiendo que con su participación en el Sporting aspira a dar continuidad a su presencia en la selección de Finlandia...

-Lógicamente siempre será un honor para mí representar a mi país en el fútbol. Es una sensación especial y algo muy importante.

-¿Cómo se encuentra de sus problemas físicos?

-Tuve unos pequeños problemas musculares y no queríamos asumir riesgos en este momento. Pero creo que estaré listo para el inicio de la temporada.

-¿Para Alcorcón?

-Pienso que sí, que voy a estar.

-¿Tuvo ídolos en el fútbol?

-(Sonríe). Jari Litmanen era y es un ídolo para mí. Es finlandés y tuvo una carrera alucinante. Fue único. Es mi gran ídolo en el fútbol.

-Usted coincidió con él en el vestuario del HJK de Helsinki. ¿Le pidió consejo sobre el fútbol español?

-No. No pude hablar con él. Fuimos compañeros cuando yo empezaba. Lo conocí y fui muy afortunado de poder jugar con él algunos partidos. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño porque era mi ídolo desde niño. Me fijé en él durante años. Estar en el mismo equipo que él, en el vestuario, fue increíble para mí.

-¿Se encuentra más cómodo en la banda izquierda o por dentro?

-Es la pregunta que todo el mundo me hace siempre (risas). Procuro dar la respuesta correcta. Toda la vida he jugado en distintas posiciones y no tengo una demarcación favorita. Lo más importante para mí es ayudar al equipo y trabajar por él. Estoy contento dando lo mejor de mí.

-¿Cómo es cuando deja el balón?

-(Pensativo). Un poco lo que le decía antes. No soy una persona ruidosa, sino más bien calmada. En general soy alguien feliz, positivo y que sonríe bastante. Ese soy yo.

-¿Qué sensación tiene con la temporada?

-Tengo muy buenas sensaciones con el equipo. Pienso que tenemos un muy buen equipo, buenos jugadores y un gran entrenador y staff técnico. Tengo sensación de confianza y estoy convencido de a dónde podemos llegar si todos nos ayudamos. Creo que será una muy buena temporada.

-¿Conocía al Rubén Baraja jugador?

-Sí. Le vi jugar en algunos partidos y era un futbolista impresionante. En las semanas que lo he tenido como entrenador también siento que es muy bueno. Es exigente, cercano y creo que hace mejor al jugador.

-¿Con quién ha hecho más migas en el vestuario?

-Con todos en general. Me han acogido muy bien. Quizá hablo más con los futbolistas internacionales, con los portugueses, con Barba... Podemos conversar en inglés.

-Muchos aficionados ya le ven como el fichaje estrella de esta temporada. ¿Se ve preparado para asumir esa responsabilidad?

-Siempre. Estoy halagado de que sea así, pero lo único que me importa es trabajar duro y dar todo por el equipo y para el equipo. Yo solo soy una parte del proyecto del Sporting. Lo haré lo mejor que pueda.

-¿Ya tiene alguna referencia del Alcorcón?

-No muchas, la verdad, pero a partir de esta semana tendremos más información. Tenemos que prepararnos bien y dar lo mejor de nosotros para empezar de la mejor forma.

-¿Qué cifra de goles maneja?

-(Risas). Estoy contento cuando marco un gol porque es una de las mejores formas de ayudar al equipo. Espero marcar muchos para el Sporting y también dar algunas asistencias para ayudar. Pero el mejor gol sería subir a Primera. Eso es lo más importante. Que el equipo lo haga bien, gane partidos y consiga sus objetivos.

