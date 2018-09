«La última acción ha tirado por la borda el trabajo» Rubén Baraja anima a sus jugadores durante el encuentro de La Coruña. / PALOMA UCHA Rubén Baraja se mostró muy crítico con la actuación arbitral y destacó el trabajo de los futbolistas para tratar de salvar un punto en Riazor VÍCTOR M. ROBLEDO LA CORUÑA. Lunes, 10 septiembre 2018, 01:34

Con semblante muy serio compareció Rubén Baraja en la sala de prensa de Riazor. Antes, en su análisis post partido para la televisión, el técnico del Sporting había evidenciado ya su descontento por la actuación arbitral -«estoy bastante caliente y no quiero hablar», llegó a decir-. Pasados unos minutos, su enfado seguía siendo el mismo. «Ha habido situaciones que no son normales. Cuando un balón sale por la línea es saque de banda, lo veo yo y lo ve el cuarto árbitro también. Como esa ha habido alguna más», manifestó.

«Ha sido sorprendente. Esas situaciones nos han llevado a un desgaste muy grande. Hemos perdido un punto que habíamos trabajado con mucho esfuerzo. La última acción ha tirado por la borda el trabajo», añadió Rubén Baraja. El técnico, en cualquier caso, no ocultó que su equipo no había realizado un buen encuentro en lo que a rendimiento ofensivo se refiere. «Nos ha faltado profundidad para llegar a la portería rival. No hemos tenido posibilidades de salir a la contra y atacar bien con la pelota, pero el Deportivo también ha realizado un gran partido», afirmó.

Entre los aspectos positivos, Baraja valoró «el esfuerzo y la actitud» de sus jugadores en Riazor para superar «todo tipo de situaciones»: «Creo que hemos respondido bien hasta la última acción».

El técnico del Sporting no ocultó que el punto habría sido un importante botín para su equipo ayer en Riazor, no solo a efectos clasificatorios. «Cuando por lo que sea no estás acertado arriba o no tienes tu mejor día arriba, ese punto tenía su valor. Nos mantenía invictos y seguíamos en la dinámica de buscar competir», explicó el vallisoletano, decepcionado porque «ahora parece que por esa última acción nada sirve».

Al acabar el partido, Rubén Baraja entró al césped para separar del árbitro a sus futbolistas, que reclamaban alguna de las últimas acciones. El técnico explicó que «de ese tipo de situaciones siempre sales perjudicado y puedes ser sancionado con dos o tres partido, pero es evidente que ha habido situaciones que nos han llevado a vivir un partido tan complicado». El técnico mostró su confianza en que la manera en que llegó la derrota permita al equipo «aprender para el futuro».

Confianza en Djurdjevic

Siguiendo con el tema arbitral, Baraja deslizó que su malestar no se debía a una acción concreta. Los rojiblancos protestaron una posible falta sobre Molinero en la jugada previa al córner que decidió el partido, aunque el técnico puso el foco en acciones anteriores. «Ha sido una secuencia de acciones. Cofie tenía una tarjeta amarilla por un penalti inexistente. Ha sido la continuidad de acciones lo que nos ha perjudicado. La última lo resume todo», zanjó el técnico.

Preguntado por Uros Djurdjevic, que volvió a tener una actuación discreta, Baraja destacó el «trabajo» que hace el delantero Serbio pese a intervenir poco con la pelota. «Pronto nos dará el gol», adelantó el técnico.

Baraja también tuvo buenas palabras para el Deportivo de La Coruña, «que cuenta con buenos futbolistas y está hecho para estar arriba». «Las circunstancias del partido le han metido en la dinámica de ganarlo más que a nosotros», añadió el entrenador del Sporting, que admitió que esperaba que el rival «tuviera el control» del encuentro al jugar ante su público.