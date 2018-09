«Tenemos que crear mejores situaciones con el balón» Rubén Baraja conversa con su segundo entrenador, José Ramón Rodríguez, y con Arturo. / A. GARCÍA Rubén Baraja hace autocrítica después de los dos últimos encuentros en los que al equipo le costó generar ocasiones de peligro A. MAESE GIJÓN. Domingo, 16 septiembre 2018, 02:36

Nunca ha escondido que a su equipo le queda mucho por mejorar. Rubén Baraja se sentó ante los medios antes de dirigir el último entrenamiento, a puerta cerrada, de la semana en la Escuela de Fútbol de Mareo. Su análisis fue certero. «Dentro de la autocrítica que realizamos, sabemos que tenemos que crear mejores situaciones con el balón», destacó el preparador.

Los dos últimos partidos, ante el Deportivo y el Numancia, no han sido del agrado del cuerpo técnico. Pese a que ante los gallegos se perdió en la última jugada y frente a los sorianos se ganó, la presencia del Sporting en las áreas rivales fue escasa. «Buscamos el nivel que se nos exige», comentó el vallisoletano, que esta tarde realizará varios cambios en la alineación respecto a la última que utilizó en Soria.

El principal motivo que ha llevado al técnico a realizar rotaciones se debe a «la exigencia de una semana que nos llevará a jugar tres partidos en siete días». Por ello, Rubén Baraja busca «frescura en las piernas» de los jugadores a los que le ofreció descanso durante la semana.

La idea del pucelano es la de hacer olvidar al vestuario la victoria cosechada en la Copa. Principalmente porque «nuestro objetivo primordial está en la Liga, donde debemos de dar un buen nivel». Además, el entrenador añadió que «veremos un partido muy distinto al que vivimos en Soria».

No deja de lado, dijo, «la importancia de volver a la senda de la victoria» después de haber caído en Riazor tras un duelo en el que el Sporting no llegó a realizar ningún remate a portería. «Llegamos con la confianza suficiente para encarar el duelo como se merece», destacó Baraja, que no quiso dar pistas sobre el once que utilizará esta tarde.

La idea del cuerpo técnico es la de alinear a un conjunto con cierto carácter ofensivo. «Estamos haciendo las cosas bien en casa y queremos que siga siendo así», explicó. Los hombres de ataque, sobre todo Djurdjevic, necesitan ser protagonistas con el balón en los pies y esta tarde, con El Molinón como escenario, es una buena oportunidad para que los atacantes se sientan importantes.

«Los rivales respetan El Molinón y toman más precauciones». Pese a sus palabras sobre el sentir de los adversarios cuando juegan en Gijón, Baraja no se espera un rival que se arrugue sobre el terreno de juego. «El Numancia va a tratar de jugar y tener la pelota», advirtió. Por ello, el vallisoletano le da mucha importancia a «estar bien en la presión y en la intensidad con la que vayamos a buscar el balón».

La convocatoria definitiva no se conocerá hasta unas horas antes de que comience el partido. Como suele ser habitual, Baraja ha citado a todos los disponibles. En esa lista no se encuentran Dani Martín, Isma Cerro y Blackman. El inglés tendrá que esperar una semana más para recibir el alta médica. Su recuperación se encuentra en la recta final, pero todavía no está en plenas condiciones para debutar con el Sporting. A la afición no le queda más remedio que seguir esperando por el atacante.