Las salidas marcan la agenda

Miguel Torrecilla, ayer, conversa con Baraja, Manu Poblaciones y José Ramón Rodríguez, segundo entrenador. / ARNALDO GARCÍA Pablo Pérez, con varias opciones, continúa a la espera de un destino en Segunda J. BARRIO GIJÓN. Jueves, 30 agosto 2018, 02:40

Según se acerca el final del mercado, la sensación es que no llegará ningún futbolista más para la primera plantilla, aunque se seguirán observando perfiles hasta el último momento para las necesidades consensuadas por Miguel Torrecilla y Rubén Baraja. Y el último día del mercado, mañana, siempre propicia una cascada de movimientos, surgiendo posibilidades con las que no se contaban en otros momentos del verano. La búsqueda se centra en un futbolista específico para la banda izquierda o un jugador ofensivo que pueda actuar también como interior. Dos perfiles distintos, pero que, en cualquiera de los casos, complementarían al equipo, que tiene jugadores versátiles como Robin Lod.

El director deportivo salmantino tiene algunas opciones en estudio, pero sin la prisa que había hace una semana, con el la premisa de que el elegido sea un futbolista que sirva para subir el nivel de la plantilla y no de relleno. En ese sentido, en Mareo no se descarta esperar hasta la apertura de la próxima ventana del mercado, en el mes de enero. Ahora mismo, el proyecto cuenta con 24 fichas del primer equipo, más los jugadores que están participando en los entrenamientos con ficha del filial. Torrecilla trabaja en los últimos días en recortar ese número y dar salida a algunos futbolistas, lo que, por otra parte, descargaría al Sporting en el apartado salarial para permitirle efectuar otra incorporación, pero eso está condicionado también por el convencimiento del futbolista elegido.

El jugador que tiene más clara su salida en este momento, también porque es el que posee más mercado en la categoría, es Pablo Pérez, quien ayer no se ejercitó con el grupo por la mañana, realizando trabajo preventivo junto al canterano Pablo Fernández, aunque sí lo hizo con normalidad en el entrenamiento vespertino. Tanto el club, como su agente, Gelu Rodríguez, trabajan en buscarle una cesión al mediapunta, por el que se han interesado varios equipos de la categoría. La prioridad para el futbolista es encontrar un destino en el que pueda jugar con asiduidad, como le sucedió hace dos temporadas en el Alcorcón, para continuar madurando, al entender que en el Sporting va a tener una participación muy residual con la llegada de los nuevos fichajes para el ataque. El principal inconveniente, no obstante, está en encontrar un equipo que reúna esas condiciones y asuma la mayor parte de la ficha del jugador, lo que, por otra parte, desahogaría al Sporting para seguir perfilando su proyecto. En ese sentido, hay varios equipos de Segunda que alcanzan este final de mercado con serios problemas para inscribir futbolistas al haber superado el tope salarial. Ayer, sin ir más lejos, el 'Diari de Tarragona' informaba del grave contratiempo con el que se ha encontrado el Reus, quien no ha podido inscribir todavía a buena parte de su columna vertebral -Jesús Olmo, Shaq Moore, Tito Ortiz, Karim Yoda, Vítor Silva, el exrojiblanco Dejan Lekic y Miguel Linares- a falta de unas horas para el cierre del mercado. Estos jugadores, según esta información, se estarían planteando de forma seria abandonar el Reus si no se tramita su inscripción.

Situación de Rachid

Más estancada está la situación de Rachid, con quien se busca un acuerdo para rescindir el contrato por el año que le queda en el Sporting. La intención del club, no obstante, es dejar formalizada su salida en este tramo final del mercado para tener una mayor flexibilidad con las fichas. El que está decidido a continuar, aunque se valoró su cesión, es Juan Rodríguez, entendiendo que a estas alturas es muy complicado encontrar un proyecto en el que pueda disponer de minutos para continuar evolucionando. Algo parecido sucede con Isma Cerro, quien ya ha regresado a los entrenamientos y cuya salida parece cada vez más remota, pero su caso seguirá en estudio estos días.