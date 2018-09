La Selección Española sub 19 recluta a Pelayo Morilla Pelayo Morilla, en un entrenamiento del Sporting. / ARNALDO GARCÍA El juvenil sportinguista, de 17 años, ha sido convocado por Santi Denia para unas jornadas de entrenamiento el próximo lunes en Las Rozas IVÁN ÁLVAREZ Martes, 18 septiembre 2018, 13:03

La prometedora irrupción de Pelayo Morilla en la primera plantilla del Sporting no ha pasado desapercibida para los técnicos de las categorías inferiores de la Federación Española, que conocen bien sus condiciones fruto de su paso por la Selección sub 17 la pasada temporada. Santi Denia, encargado de dirigir a la sub 19, ha reclutado al extremo zurdo para las jornadas de entrenamiento que se desarrollarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desde el próximo lunes hasta el miércoles.

Con apenas 17 años, Morilla ya ha debutado en Segunda División y el pasado jueves se estrenó como goleador en el duelo de Copa del Rey contra el Numancia en Los Pajaritos. Pieza clave en la excelente campaña protagonizada por el equipo juvenil sportinguista, que alcanzó la final de la Copa de Campeones tras alzarse con el título liguero, la perla rojiblanca forma ahora parte del nuevo ciclo de la Selección sub 19, marcado por el propósito de regresar al Europeo de la categoría tras no poder clasificarse el pasado año.