«Estoy en el Sporting por Baraja» Jean-Sylvain Babin, ayer, en el plató del programa 'Sporting Hoy', de Canal 10, antes de ser entrevistado. / ARNALDO GARCÍA «El entrenador me llamó en verano y dijo que iba a ser importante en el equipo. Luego Torrecilla cumplió con todo lo que me había prometido» Babin fue el invitado de 'Sporting Hoy', donde analizó la actualidad del equipo ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 01:05

Asumió su parte de culpa, pidió disculpas y llegó a un entendimiento con el Sporting para comandar la defensa junto a Álex Pérez. El culebrón del verano concluyó con final feliz tanto para el club como para Jean-Sylvain Babin.

El central de Martinica fue el invitado especial de 'Sporting Hoy' y explicó, con total naturalidad, el episodio que protagonizó hace un año en Gijón. «Lo que ocurrió en el pasado lo arreglé con las dos personas con las que me senté en la mesa», comentó el zaguero haciendo referencia a Miguel Torrecilla y Javier Fernández.

En esa reunión se pactaron varias condiciones para que continuara en el Sporting. Entre ellas, poder jugar con su selección. «Voy a ir a dos partidos de los cuatro que tengo en el calendario. Los dos últimos coinciden con los partidos ante el Oviedo y me quiero quedar para jugarlos», explicó.

La reconciliación comenzó con una llamada de Rubén Baraja. «Me llamó en verano para decirme que iba a ser importante. Luego, Torrecilla cumplió con todo lo que me había prometido Baraja», subrayó un hombre que se siente entusiasmado con el nuevo rol que desempeña en el vestuario: «Si estoy en el Sporting es por Baraja».

Su repaso a la actualidad rojiblanca comenzó con el análisis de la victoria ante el Nástic. Luego, como si de un secretario técnico se tratara, fue analizando uno a uno a los nuevos fichajes. «Ahora mismo me quedo con Cofie. Está integrado en el grupo, genera buen ambiente en el vestuario y como futbolista, de momento, es un diez», comentó.

También tuvo tiempo para hablar de sus gustos. Vestido con una camiseta de Kevin Durant, de los Warrios, el futbolista admitió que «me encanta el baloncesto, pero solo puedo seguir en directo los 'play off' porque durante la temporada me pilla durmiendo. Amante de la NBA y del fútbol, para Babin sus dos deportes han empeorado: «Antes había más jugadores de talla mundial. El PSG es mi equipo después del Sporting, pero me gustaba más antes». Su jugador preferido fue Ronaldo. «Incluso gordo era el más rápido», concluyó.