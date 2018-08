Sporting Baraja deja los descartes para mañana Cita a cuatro jugadores del filial ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 25 agosto 2018, 12:52

Todos los futbolistas que estén disponibles para jugar mañana han quedado citados a las 12:45 en El Molinón. Una vez allí, se desplazarán a Mareo donde comerán todos juntos.

Rubén Baraja no ha dejado cerrada la lista de convocados. El técnico cuenta con las ausencias por problemas físicos de Noblejas, Blackman, Traver, Dani Martín, Isma Cerro, Canella y Rachid. Son los jugadores que mañana verán el choque desde la grada. No serán los únicos porque el técnico descartará, a unas horas para el comienzo del encuentro, a los hombres que no formen parte de los 18 elegidos para jugar ante el Nástic.

Además, el preparador ha citado a los futbolistas del filial Neftali, Christian Joel, Morilla y Espeso.