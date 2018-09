«No podemos autodestruirnos en la jornada cuatro», solicita Baraja

Rubén Baraja se refirió esta mañana el encuentro de Riazor, en vísperas del estreno en la Copa. El técnico del Sporting y asumió que «no fue nuestra mejor versión con la pelota porque no tuvimos continuidad». A renglón seguido, no obstante, consideró que «sí hicimos cosas bien sin el balón, más las circunstancias que vivimos en el partido, que nos hicieron terminar con diez». En ese sentido, Baraja reconoció que «hacemos autocrítica y somos autoexigentes y perder en Riazor nos fastidia mucho, pero no podemos autodestruirnos en la jornada cuatro. Queda mucho camino por delante, aunque no fue nuestro mejor partido en algunos aspectos del juego. Tenemos que tratar de competir en casa y fuera de El Molinón».

Ya en relación a la Copa, en la que el Sporting se estrena mañana en Los Pajaritos, Baraja reconoció que «tenemos que ser conscientes de que nuestra competición es la Liga 123», si bien, matizó, «he tenido posibilidades de jugar finales en la Copa, incluso de ganar una con el Valencia, y es una competición bonita y vamos a hacer las cosas bien». La lista para el partido la integran 18 futbolistas: Mariño, Christian, Juan Rodríguez, Cofie, Hernán Santana, Álvaro Jiménez, Nacho Méndez, Canella, Molinero, Peybernes, Cristian, Traver, Pablo Pérez, Álex Pérez, Cordero, Pedro Díaz, Neftali y Morilla. En Gijón se quedarán, en ese sentido, jugadores como Geraldes, con problemas en un tobillo, Babin, Carmona, André Sousa o Djurdjevic, además de Noblejas, Isma Cerro y Blackman, quien completó hoy casi todo el entrenamiento con el grupo. Incluso podría llegar al partido del domingo, igual que Robin Lod, al que ya se espera esta noche en Gijón y que mañana volverá a los entrenamientos con los jugadores que permanecerán en Gijón. Con el finlandés reconoció haber mantenido un contacto para ver qué tal estaba tras la carga de minutos acumulada en dos partidos con su selección.

«Lo mejor del día es que vemos jugadores que están cerca de entrar, como es el caso de Traver, que viene al partido sin haber estado con nosotros en pretemporada», observó Baraja. «De Blackman tenemos que ver sus sensaciones y su evolución, y cómo se siente él. Las sensaciones que nos vaya dando nos irán diciendo cosas de cara al fin de semana», ṕrecisó. De vuelta al partido de Copa, Baraja. que seguramente contará por delante de la defensa con Cofie, sancionado para la Liga, concretó sobre el posible once que «en este proceso de mejora en el que estamos tratamos de buscar jugadores que nos den sus posibilidades y se muestren, que nos den argumentos para elegir entre unos y otros, pero lo más importante es que el equipo compita bien, independientemente de quién juegue».