Sporting Carmona: «Nunca pensé en dejar el Sporting» El mallorquín asegura que «quiero cumplir mis tres años de contrato aquí» ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 25 agosto 2018, 13:34

Comenzó dando las gracias. Carmona mostró su gratitud a la afición porque «para nosotros es un orgullo. Queremos estar a la altura y darlo todo».

El mallorquín descartó cualquier posibilidad de salir del Sporting. «Esta es mi séptima temporada. Me siento muy valorado y estoy muy contento aquí», explicó.

También habló de la ampliación de contrato que realizó el pasado año. «Ni he hablado con mi representante. El año pasado amplié mi contrato y me quedan tres temporadas», afirmó un futbolista que nunca pensó dejar Mareo. «Quiero cumplir mis tres años de contrato aquí, no se me pasó irme del Sporting», concluyó.

En cualquier posición me encuentro cómodo, espero poder participar en el partido.