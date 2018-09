Sporting | Vía libre para Cristian Salvador

Llegó al primer equipo este verano junto a sus compañeros del filial Nacho Méndez, Traver, Dani Martín, Juan Rodríguez e Isma Cerro, Rubén Baraja apostó por su crecimiento deportivo en Segunda División y Cristian Salvador le devolvió la confianza con una notable pretemporada.

El centrocampista fue uno de los destacados del cuadro rojiblanco durante las semanas de preparación para la Liga. Un hecho que quedó en un segundo plano con la llegada de Isaac Cofie, a la que hubo que sumar la sanción que arrastró de la pasada temporada. Todo ello le privó de la titularidad en un partido oficial con el Sporting. «No fue una decepción», aseguró ayer el futbolista, al que se le presenta una nueva oportunidad de demostrar su valía en los terrenos de juego.

Cristian Salvador admitió que mantuvo una conversación con Rubén Baraja para tratar su rol en el equipo. «Me dijo que la sanción me había marcado un poco», explicó. El preparador apostó por Cofie para el centro del campo ante la baja del zamorano y, a partir de ahí, le ofreció la continuidad porque «el equipo estaba trabajando bien».

La situación para actuar por delante de la defensa ha cambiado. Concretamente, desde el momento en el que el ghanés vio la segunda cartulina amarilla en Riazor el pasado domingo. La sanción la cumplirá ante el Numancia el domingo en El Molinón. Una ausencia que variará los planes establecidos por el cuerpo técnico para esta semana.

La idea de los preparadores es la de ofrecer minutos mañana en la Copa del Rey a los menos habituales. Entre los hombres que van a ser titulares en Soria se encontraba Cristian Salvador, pero todo hace indicar que el zamorano deberá de esperar hasta el domingo para ser titular. Baraja reservará al rojiblanco para que supla a Cofie en el centro del campo.

Por su parte el ghanés apunta a la titularidad mañana en un once que estará plagado de caras nuevas. «Lo bueno que tiene el fútbol es que todas las semanas te da la oportunidad de pasar página», comentó Salvador al hacer referencia al encuentro ante el Deportivo. Un enfrentamiento que significó su debut en Segunda División: «Estoy contento por haber contado con mis primeros minutos en la categoría. No estoy tan feliz por el resultado, pero no nos queda otra que seguir trabajando».

Vuelta a los entrenamientos

El Sporting regresó ayer a la Escuela de Fútbol de Mareo. Lo hizo después de haber disfrutado de una jornada de descanso antes de encarar una semana en la que se enfrentará por partida doble al Numancia. Así, pues, Baraja trabajó con un teórico equipo titular en una sesión que no llegó a las dos horas de duración.

El vallisoletano programó un pequeño encuentro con espacios reducidos en el que se pudo ver al equipo titular de la Liga, con Cristian Salvador como centrocampisa defensivo, Cordero en el lateral izquierdo y Molinero en la banda opuesta. Este equipo, vestido con petos rosas, se enfrentó a un once que bien podría ser el que mañana defienda el escudo rojiblanco.

En la teórica alineación, con Christian Joel en la portería, Peybernes formó pareja en el centro de la defensa junto a Juan Rodríguez, con Canella en la izquierda y Geraldes en la derecha. Cofie fue el encargado de comandar la medular, apoyado por Hernán Santana y Pedro Díaz. Por último, el tridente ofensivo lo formaron Pelayo Morilla, Pablo Pérez -que marcó las diferencias ante Diego Mariño- y Neftali.

En cuanto a los lesionados, Traver, Blackman y Noblejas se ejercitaron parcialmente con el grupo, aunque concluyeron la sesión matinal con el readaptador realizando ejercicios específicos.

