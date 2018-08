«El hockey sobre hielo es muy grande para mí, pero elegí el fútbol» Robin Lod, en el parque de Isabel La Católica, ante el histórico monumento a Alexander Fleming. / DANIEL MORA J. BARRIO Lunes, 13 agosto 2018, 01:57

Removiendo una pequeña taza de café con una diminuta cucharilla, la conversación con Robin Lod fluye y se traslada hasta su Finlandia natal, donde tiene a sus padres y sus dos hermanos. Allí vivió siempre hasta que se trasladó a Grecia para enrolarse en el Panathinaikos.

-Hábleme un poco de su país. ¿Qué otros deportes tienen en Finlandia?

-En mi caso siempre he jugado al fútbol, pero también practiqué, por ejemplo, hockey sobre hielo. Es muy popular allí. Probé con otros deportes diferentes: tenis, 'floorball' (un deporte similar al hockey también llamado 'unihockey') y alguna cosa más. Pero realmente con lo que disfruto es jugando al fútbol. El hockey sobre hielo es lo más grande para mí, pero al final elegí el fútbol, que es mi deporte favorito. Todo está enfocado en el fútbol.

-¿Su padre fue futbolista?

-En mi familia solo yo soy jugador. Mi padre jugó al fútbol y mi hermano también, pero no llegaron a ser profesionales. Era más que nada por divertirse.

-¿Cuántos hermanos tiene?

-Tengo dos hermanos mayores. Soy el más pequeño de todos.

-¿Cómo es Helsinki?

-Muy bonita. Amo esa ciudad. Ha sido mi casa durante más de veinte años. Me gusta todo. Es muy especial en el verano. Es una ciudad preciosa.

-¿Y a qué dedica su tiempo libre?

-Como todo el mundo. Veo series, películas, escucho música. Todo tipo de música. También me gusta pasar el tiempo con mi familia, con mi mujer, con mis amigos. Todo eso es muy importante para mí. Llevo una vida bastante normal.

-¿Ha probado ya la gastronomía asturiana?

-Todavía no mucho.

-La sidra, la fabada, el cachopo...

-Los he visto, sobre todo a los camareros escanciando la sidra, pero no he tenido oportunidad.