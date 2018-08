«Zinedine Zidane me dejaba centrando todos los días» Miércoles, 22 agosto 2018, 02:43

El extremo cordobés coincidió con Zinedine Zidane durante su etapa como entrenador en el Castilla, antes de subir al banquillo del primer equipo, conservando un grato recuerdo de la figura del exfutbolista. «No sé cómo será en el primer equipo. Yo le estoy muy agradecido porque me dio confianza. Era muy receptivo y cercano, y un gran entrenador. A mí me dejaba centrando todos los días. En ese momento parecía pesado, pero la mejora queda para mí», reconocía Álvaro Jiménez en 2017 en una entrevista concedida al diario 'As'. Su generación ha sido una de las más doradas de los últimos años en Valdebebas, contando entre sus amigos a Borja Mayoral o el mediocentro Marcos Llorente, incluso Burgui, un año mayor, con el que llegó a coincidir en Madrid.